Blanco niega haber trasladado decisiones políticas a responsables técnicos

El eurodiputado socialista y exministro de Fomento, José Blanco, ha negado hoy haber trasladado en su día cualquier tipo de decisión política a los responsables técnicos del trazado y de la seguridad de la línea ferroviaria en la que el 24 de julio de 2013 se produjo el accidente del tren Alvia que causó 80 muertos y 140 heridos.

"Yo jamás le he dado a un técnico ninguna decisión política", ha sostenido esta mañana Blanco durante un acto de su partido de Santiago de Compostela, en el que ha sido preguntado por los periodistas acerca de su futura comparecencia en la comisión de investigación por este fatal accidente ferroviario abierta en el Congreso de los Diputados y constituida esta misma semana.

"Solo tiene que poner día y hora la comisión para que yo pueda comparecer", ha asegurado el otrora responsable de Fomento, que se ha mostrado dispuesto a participar y a ofrecer en el transcurso de la misma las explicaciones que se le requieran.

Ha defendido que no es partidario de que esta comisión se solape con el proceso judicial abierto de forma paralela, si bien, una vez constituida, su decisión es comparecer y clarificar las cuestiones que sean oportunas.

Del mismo modo, Blanco aborda dicha comparecencia como una "oportunidad de ir refutando algunas cosas que se han dicho" y que no son correctas, sobre las que no se ha pronunciado antes "por respeto a las víctimas" y para no generar polémicas.

El exministro ha evitado desvelar más detalles sobre este asunto en sus respuestas a los periodistas, pero sí se ha comprometido a tratar de conseguir "que se conozca toda la verdad" de lo sucedido y de las causas del siniestro.

En cualquier caso, ha abogado por ser "muy respetuosos con la investigación judicial" y con la presunción de inocencia, aunque ha señalado que hasta ahora no se ha imputado a nadie por decisiones políticas, sino de carácter técnico.