Bolivia dice que Cuba le pidió pruebas de vínculos de cubanos con protestas

La canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, confirmó este viernes que tuvo una conversación con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, quien le señaló que retirarán del país a 725 cubanos, ante las acusaciones de que sus ciudadanos estarían vinculados con las protestas y le pidió pruebas.

En un encuentro del gabinete interino con la prensa nacional, Longaric explicó que previamente ella "presentó una queja verbal ante la embajada de Cuba" en La Paz por las denuncias de que ciudadanos cubanos estarían participando en las protestas a favor y en contra de Morales.

"En respuesta a ese reclamo recibí una llamada del canciller cubano, en la que me dijo que para no exasperar más la situación y no dañar la relación" habían decidido "retirar del país a 725 cubanos que trabajan en diferentes áreas de la cooperación".

La canciller interina indicó que está previsto que este mismo viernes "lleguen en la tarde aviones de Cubana de Aviación y de otras aerolíneas alquiladas para retirar a sus ciudadanos desde la ciudad de Santa Cruz (este)".

Longaric señaló que el canciller cubano "negó categóricamente" que sus ciudadanos hayan participado en las movilizaciones y le pidió al Gobierno interino "pruebas" sobre esos señalamientos.

Cuba, gran aliado de Evo Morales, también pidió que se "garantice la seguridad de sus ciudadanos", dijo Longaric.

Desde La Habana, el Gobierno cubano confirmó la salida inmediata por razones de seguridad de sus profesionales destinados en Bolivia, la mayoría personal médico, y exigió la liberación de cuatro de ellos detenidos hace dos días acusados de estar financiando las protestas en ese país.

Los cuatro detenidos son miembros de la Brigada Médica destinada en El Alto, una ciudad vecina a La Paz, y según Cuba fueron detenidos por la policía cuando regresaban a su residencia tras extraer del banco el dinero "para pagar servicios básicos y alquileres de los 107 miembros de la Brigada Médica en esa región".

Posteriormente, en la sede de la Cancillería Longaric celebró el saludo protocolar al cuerpo diplomático acreditado en el país, en el que pidió que se respeten las normas internacionales a la condición de asilo, en referencia a las declaraciones de Evo Morales desde México contra el Gobierno de transición.

Morales renunció a la Presidencia el pasado domingo y se fue al día siguiente en condición de asilado a México, agudizando las protestas que iniciaron el día después de las elecciones del 20 de octubre, entre denuncias de fraude.

Ante los diplomáticos insistió en que "Bolivia no vivió un golpe de Estado y reiteró que la presidenta interina (Jeanine Áñez) asumió conforme a la Constitución" y que los propósitos del Gobierno de transición es la convocatoria a elecciones transparentes y la reconciliación nacional.

"Sé que la comunidad internacional no abandonará a Bolivia en estas horas críticas de lucha y transición democrática", afirmó.

En la ceremonia el nuncio apostólico, monseñor Angelo Accattino, como líder del cuerpo diplomático, hizo "votos para que esta etapa lleve" a preparar "con serenidad y objetividad las condiciones para que las próximas elecciones nacionales puedan realizarse en el marco de una democracia participativa".

Según datos oficiales, las protestas han causado ya 13 muertos, 508 heridos y 460 detenidos en distintos incidentes en 25 días de manifestaciones.