Bolsonaro dice que Brasil no quiere más corrupción, violencia ni mentiras

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que, con su victoria en las urnas el pasado octubre, la sociedad dijo "no más corrupción, no más violencia, no más mentiras, no más manipulación ideológica".

Bolsonaro se pronunció así durante un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE) en el que fue acreditado en forma oficial el resultado de los comicios de octubre, un trámite que en Brasil se realiza desde 1951.

Según Bolsonaro, quien recibió un diploma que lo reconoce como presidente electo, el mensaje de las urnas significa que la sociedad brasileña desea "un Estado eficiente que de valor a los impuestos pagados por los brasileños, que también quieren regresar a casa en seguridad después de un día de trabajo".

A la ceremonia asistieron unas 600 personas, entre ellas los 22 futuros miembros del Gabinete de Bolsonaro, así como autoridades del Parlamento y del Poder Judicial, antes los que pronunció un breve discurso.

El capitán de la reserva del Ejército y líder de la ultraderecha brasileña comenzó su pronunciamiento agradeciendo "a Dios, por estar vivo y por esta misión al frente del Ejecutivo" y aseguró que "con él" se "vencerán todos los obstáculos".

Bolsonaro aseguró que su camino hasta la Presidencia "no fue fácil" y que "siempre" fue guiado por la defensa "de la familia y de la Patria", que serán dos de los puntales de su gestión durante el Gobierno que asumirá el próximo 1 de enero.

Agradeció "especialmente" a las más de 57 millones de personas que votaron en su propuesta y pidió "confianza" a aquellos que no le apoyaron.

El presidente electo garantizó que, "siempre dentro del marco de la Constitución", su tarea será "transformar las ansias del pueblo en realidad" y afirmó que lo hará sin dejar atrás sus "ideales", que pasan por "el amor a la patria y la vocación para la construcción de un futuro más próspero".

Según Bolsonaro, durante su gestión será "rescatado el orgullo de ser brasileño, de los colores de la bandera y de la fuerza del himno nacional", pues "este país tiene como destino la prosperidad y la paz".