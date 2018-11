Bolsonaro anuncia que no mantendrá la intervención federal en Río de Janeiro

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que no prorrogará la intervención federal en la seguridad del estado de Río de Janeiro, decretada por el actual mandatario, Michel Temer, en febrero pasado y que terminará el 31 de diciembre.

Bolsonaro volvió a defender un respaldo jurídico para los agentes de seguridad, para que no "respondan a procesos" tras el "cumplimento de misiones", por lo que consideró que sería "irresponsable" de su parte extender la medida sin una garantía legislativa.

"Yo asumiendo (la Presidencia) no la prorrogaré", dijo el presidente electo en declaraciones a periodistas tras acudir a una ceremonia de graduación de oficiales de la Aeronáutica en la ciudad de Guaratinguetá, en el interior de Sao Paulo.

El futuro mandatario ya había declarado que "no es admisible" que un militar que participa en un enfrentamiento no cuente con respaldo jurídico, pero no se había pronunciado sobre el mantenimiento del decreto firmado por Temer, que dejó en manos de las Fuerzas Armadas el control del orden público en Río de Janeiro.

"Yo quiero una retaguardia jurídica para las personas que hacen la seguridad en nuestro Brasil. No puedo admitir que un integrante de las Fuerzas Armadas, de la Policía Militarizada, Policía Federal, entre otros, tras el cumplimiento de la misión, responda a un proceso", expresó.

Bolsonaro, un admirador del presidente estadounidense, Donald Trump, también afirmó que el encuentro la víspera con el asesor de Seguridad Nacional de ese país, John Bolton, fue "bastante provechoso" y simboliza el inicio de "nuevos tiempos" para ambos países.

"Finalmente, gracias al pueblo brasileño, fue elegido un presidente que no odia a Estados Unidos. Por el contrario, queremos hacer grandes asociaciones con los Estados Unidos", dijo el futuro presidente, quien precisó que en la cita se discutieron temas como Cuba, Venezuela, Israel, acuerdos económicos, barreras aduaneras e incluso un posible acuerdo militar entre los dos países.