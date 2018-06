Bonet (Freixenet) pide al Gobierno estabilidad y propiciar una mejora salarial

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, espera del Gobierno presidido por Pedro Sánchez estabilidad para que la economía siga creciendo y que ello se traduzca en una mejora salarial.

Antes de pronunciar una conferencia en Vigo sobre los retos de la economía, Bonet ha hecho votos para que el nuevo Ejecutivo "continúe con una forma de gobernar", la de la etapa del expresidente Mariano Rajoy, que permitió "un crecimiento como el que se está produciendo" en el país, y con una creación de empleo "muy importante".

Al Gobierno socialista le ha pedido a la vez "continuismo", porque "la línea de crecimiento que hay no hay que abandonarla", lo que requiere de "cierta estabilidad", y también "cambio, si es para mejorar".

Preguntado por si es partidario de la derogación de la última reforma laboral o de una modificación de algunos aspectos, ha dicho que está "de acuerdo en que la situación de desigualdad debe mejorar" y en que se deben hacer "los cambios necesarios para que esto se pueda hacer sólidamente".

"Donde no podíamos hacer nada era en 2012, que era el sálvese quien pueda, pero ahora no. Ahora es el momento en el que dado que las empresas van por el buen camino, que esto se difunda", ha reflexionado.

José Luis Bonet ha sugerido al respecto cambios en el terreno de la formación, en tanto en cuanto "hacen falta empleados con conocimientos digitales en cantidad", así como acercar más a las universidades al mundo empresarial.

El presidente de la Cámara de Comercio de España ha señalado que desde este organismo "estaremos al lado del Gobierno", al que considera "legítimo" porque "se ha producido dentro de los mecanismos democráticos constitucionales", en alusión a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Preguntado por si confía en que con el Gobierno de Pedro Sánchez mejorarán las relaciones con Cataluña, ha respondido: "eso espero".

José Luis Bonet ha incidido en que el Gobierno de Cataluña es "legítimo" porque las elecciones del 21 de diciembre "fueron democráticas".

"Ahora bien, si van por el camino de que el 1 de octubre fue un referéndum, que no lo fue, sino un pseudoreferéndum, iremos mal", ha advertido.

"Espero que dentro de su pensamiento y de su manera de ir por el mundo el Gobierno de Cataluña sepa estar dentro del orden constitucional, estatutario y legal. Y que trabaje por el bien de la gente", ha reflexionado.

Confía en que la primera motivación del Ejecutivo catalán sea procurar "la cohesión social y la superación de estos enfrentamientos absolutamente innecesarios e inútiles", además de "mejorar el bienestar de la gente, que es su obligación".

Además del "enfrentamiento social", ha urgido a trabajar para que Cataluña vuelva a "ser líder en la economía española" y no conformarse con "ir en el pelotón".

Ha recalcado que uno de los motivos que explican esta situación es la ubicación de una nueva sede social de 4.000 empresas fuera de Cataluña.

"Algunos consideran que no pasa nada, pero sí pasa. Se han ido 4.000 empresas muy importantes, y no por un capricho, sino porque no han tenido más remedio", ha aseverado.

En el caso de Freixenet, ha indicado que tuvieron "suerte" porque el consejo en cuyo orden del día iba el cambio de sede se celebró días después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En todo caso, ha avisado de que "si esto se desmandase otra vez, cosa que espero que no ocurra, entonces habría otro 155, no tengo la más mínima duda".

Pero en el caso de que hubiera "una problemática peor", entonces convocaría "consejo, orden del día, y qué remedio: hay que proteger trabajadores, clientes y la supervivencia misma de la empresa".