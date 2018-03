Bonig cree que Camps dirá en el Congreso "lo que considere" y reitera su respeto a los procesos judiciales

Así se ha pronunciado Bonig al ser preguntada sobre el hecho de que Camps haya sido llamado este martes a la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, convirtiéndose en el primer exdirigente del partido que desfila ante este órgano. Camps tendrá que afrontar preguntas sobre la presunta 'caja b' de su formación justo un día antes de tener que hacer lo propio ante la Audiencia Nacional en el juicio sobre la rama valenciana de la 'Gürtel', al que ha sido llamado como testigo.

Bonig ha incidido en que esto "está viéndose en sede judicial" y hay que esperar a lo que decidan los tribunales, porque desde el PP acatan siempre las decisiones judiciales.

Preguntada sobre si coincide con la opinión del periodista Arcadi Espada sobre Camps, ha rechazado entrar en valoraciones y ha reiterado que el PP siempre ha pedido "que se respete la justicia" porque dentro de unos meses habrá una sentencia sobre este tema.

"No es que se haga un juicio paralelo o no", ha dicho la dirigente, a quien le gustaría que "se informase con la misma profusión de todos los casos que afectan a otras comunidades y a otros partidos y que se deje actuar a la justicia". "Yo no soy juez y no voy a valorar unas pruebas sobre otras o lo que dice alguien o no en sede judicial en base a su estrategia procesal, simplemente pido respeto", ha concluido.