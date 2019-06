Bonig lamenta la ausencia de mujeres en el PP de la Diputación de Valencia: "No me parece bien, tenemos valiosísimas"

Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas en los pasillos de Les Corts después de que la gestora del PP en la provincia de Valencia comunicara este martes que el diputado por el partido de Sagunto será el alcalde de Benavites, Carlos Gil, y no la de Puçol, Paz Carceller, con lo que el grupo se queda sin representación femenina.

"No me parece bien; me hubiese gustado, pero en las votaciones ha salido que no", ha manifestado Bonig, aunque cree que "el PPCV está suficientemente representado por las mujeres en los órganos de dirección, en la Presidencia, en las portavocías adjuntas y en muchos ayuntamientos".

Ha llamado así a "seguir apostando por la valía de las mujeres del PP, que son valiosísimas" y a hacerlo "no por cuota", pues ha recordado que su partido "siempre" ha estado en contra del establecimiento de cupos de igualdad por sexos.