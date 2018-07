Bonig afea a Puig la corrupción y el 'president' replica: "La única diputada que ha ido dopada a elecciones es usted"

Así se lo ha indicado Puig en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la síndica del PPCV sobre "cómo piensa elevar el grado de cumplimiento de los ejercicios anteriores", en donde le ha recriminado el "grave problema de gestión" del Consell y la baja ejecución presupuestaria.

Bonig ha reprochado al presidente de la Generalitat que el cambio de modelo de financiación ya no es una exigencia, así como le ha acusado de "mentir" sobre los corredores ferroviarios para culpar al anterior gobierno del PP. "No está bien faltar a la verdad conscientemente con la intención de engañar. Esta comunidad no se merece un presidente que miente", le ha espetado.

A juicio de Bonig, estas "cortinas de humo" del 'president' se deben a que "está acechado por la corrupción". Así, le ha recordado el caso de la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc y le ha recriminado que "venían a levantar hipoteca reputacional" porque estaban "hartos de los titulares de corrupción".

"¿Cómo califica esto?", le ha preguntado mientras exhibía un recorte de prensa bajo el titular de que los investigadores aprecian "matonismo político en Divalterra". "¿Ayuda esto a levantar hipoteca reputacional", le ha interpelado.

"¿Se acuerda de cuando los informes de la UDEF y la UCO eran casi como sentencias firmes? Pues hoy sabemos que la Agencia Tributaria acredita la financiación irregular de PSPV y Bloc", ha subrayado para señalar que si Rodríguez "es malo para ser presidente de la Diputación, también lo es para ser alcalde de Ontinyent". "Han exigido responsabilidades políticas y ahora toca coherencia", ha remarcado.

"LA DIFERENCIA ES LA RESPUESTA"

Al respecto, Puig ha reivindicado que la diferencia que hay frente a los casos corrupción o de situación irregulares es siempre "la respuesta" y, en este sentido, ha destacado que la suya ha sido "diferente" porque Rodríguez dimitió al frente de la corporación provincial, mientras que el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, "está imputado y sigue como presidente".

"La respuesta es lo que cambia y usted es extremadamente imprudente porque viene aquí a dar lecciones, pero uno de cada tres exconsellers tiene imputados, tres presidentes de la Generalitat del PP están en la cárcel. ¿Qué broma es esta?", ha dicho para recordarle, además, que el PP "es el único partido condenado por financiación ilegal". "La única diputada y señoría que está aquí sentada que ha ido dopada a elecciones ha sido usted señora Bonig, como ha acreditado una sentencia judicial", le ha apuntado.

NUEVO PARADIGMA

En su respuesta, Puig ha destacado que una "providencia da la razón al Consell" en el decreto del plurilingüismo lo que supone "un gran golpe a la demagogia" del PP sobre esta cuestión. Asimismo, ha destacado que el plan Edificant, para construcción y mejoras de centros escolares, avanza y ya hay autorizada una inversión de 210 millones que harán ayuntamientos.

"Las cosas cosas van sensatamente a mejor y aunque no podemos gran ejercicio triunfalismo, pero las cosas van sensatamente mejor", ha reivindicado para poner en valor los datos "esperanzadores" del paro del mes de junio y enfatizar que "el mejor balance no puede ser otro que el cambio paradigma en la Comunitat" al pasar "de la Comuntat de la especulación y la corrupción a la innovación y de la dignidad".

Bonig le ha indicado que si se crea empleo es por la reforma del PP y le ha insistido en que "hay una realidad y una sentencia judicial TSJCV que anuló el decreto de chantaje lingüístico por ilegal y vulnerar los derechos constitucionales".