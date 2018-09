Bonig denuncia que Ximo Puig la ha mandado "al corral" al término de un debate parlamentario y el presidente se disculpa

Desde el entorno de Puig han explicado a Europa Press que se trata de una expresión coloquial no ofensiva y que no iba dirigida a ella, aunque en todo caso Puig le ha mandado un WhatsApp a Bonig para disculparse si se ha sentido ofendida.

Bonig había asegurado ante los medios tras la sesión de control que Puig "no es digno de ser presidente" al proferir este tipo de manifestaciones y le pedía que se retractara públicamente: "Me ha enviado a corrales, creía que estaba el micro cerrado, tiene que retractarse por esa grosería y falta de respeto.

"No es forma de tratar a las personas ni a la líder de la oposición. No voy a pasar ni una más, hasta aquí hemos llegado, el presidente no ha estado a la altura", ha concluido.