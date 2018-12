Bonig reitera en Zaragoza que "Compromís y PSPV usan la lengua como confrontación ante su falta de proyecto"

La 'popular' ha advertido así que "en la Comunitat Valenciana hoy se dan ataques constantes a la libertad, con un intento de transformar la sociedad a través de la imposición". "El socialismo actual sigue a pies juntillas su base ideológica: el gobierno ha de poseer el control absoluto para que nada se les escape", ha ilustrado, informa el PPCV en un comunicado.

Para Bonig, "la izquierda busca la confrontación para evitar la esencia de la democracia que es la confrontación de ideas y proyectos políticos para que no se vea las carencias y centrarlo en el ataque personal".

Ha puesto como ejemplo la gestión de los modelos públicos, con "una recuperación de todos los servicios públicos externalizados solo por motivos ideológicos, aunque funcionaran bien". "El llamado modelo Alzira (Valencia) --en el Hospital de La Ribera-- suponía un 25% de ahorro a la sanidad valenciana anualmente y los índices de satisfacción eran altos porque no había casi lista de espera", ha resaltado.

Aún así, "en un arrebato de ideología no por la mejora del servicio, la izquierda decidió revertirlo". "Ahora se han doblado las listas de espera y han colocado a 440 personas más y sale más caro", ha afirmado, por lo que cree que "no funcionan las clásicas fórmulas desfasadas de gestión de lo público".

Y ha subrayado: "El PP tiene que defender lo público, pero eso no significa que no tengamos la obligación de ofrecer los mejores servicios de forma eficaz y eficiente. Libertad no solo económica sino en todos los aspectos, sobre todo en educación".

Precisamente sobre educación, Bonig ha llamado a "seguir poniendo freno al adoctrinamiento en las aulas y a la confrontación con la lengua de los gobiernos de Compromís y PSPV, imponiendo un modelo de inmersión lingüística".

Según ella, "si hoy se ha frenado ese modelo es porque la sociedad civil y el PP lo han parado en los tribunales", ya que piensa que "la educación sigue siendo la base por la cual los nacionalismos pretenden no educar a los jóvenes en la libertad de pensamiento sino para manipular la sociedad".

"AMOLDAR A LAS GENERACIONES MÁS JÓVENES"

La jefa del PPCV ha criticado que "la educación es la herramienta más poderosa para el nacionalismo valenciano: Han tratado de imponer un modelo educativo de inmersión lingüística y adoctrinamiento para amoldar a las generaciones más jóvenes. Esto no se trata de una política educativa de izquierdas, se trata de un verdadero proceso de ideologización".

Paralelamente, ha animado a los jóvenes a "defender el mayor talento y capacidad que tiene un país: el talento y energía de las personas y los ciudadanos individuales", algo que ha reivindicado que "se consigue con buena educación, con igualdad de oportunidades de salida y con mucha libertad".