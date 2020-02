Bonig ve una "vergüenza y humillación" que Puig "acepte callado cambiar derechos por deuda"

Bonig ha clausurado este sábado, junto con la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el presidente del PP de la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, la escuela de formación de NNGG en Benicàssim.

La líder de los 'populares' ha indicado que "el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue una nueva humillación del Estado y, tras la visita de Sánchez al inhabilitado Torra, ayer se quebró ese principio de igualdad". "Las comunidades gobernadas por el PP reaccionaron contra ese atropello y alguna socialista también lo hizo. Puig nada", ha aseverado.

"Es una vergüenza que Puig no esté reclamando desde su retiro en Denia que el señor Sánchez cumpla con la Constitución que establece que todos los españoles somos iguales ante la ley. Tenían el mandato de las Cortes de fijar el déficit del 1,2% y admitieron el 0,2. Eso son recortes de mil millones de euros a los que ha que sumar los 1.325 millones de euros ficticios que Puig ha metido en los presupuestos. Es decir, que hay unos recortes a los valencianos en derechos básicos de 2.325 millones de euros. Eso ha traído Soler de Madrid", ha criticado.

Según Bonig, "tampoco se sabe nada del cambio de modelo de financiación". "Nada se dijo. Y Compromís calla. Y lo del IVA es otra vergüenza. La ministra dice que ese dinero, que ya se lo han gastado en colocar gente y en comprar voluntades, no se lo da a los españoles para pagar la dependencia, mejorar la educación pública, la sanidad que eso no lo devuelve, pero eso sí va a permitir que tengan más déficit y más deuda", ha manifestado.

"Han protestado las comunidades gobernadas por el PP pero no hemos escuchado a Puig. Simplemente le voy a recordar lo que decía Oltra: no se pueden cambiar derechos por deuda, pues eso es lo que hecho. Puig ha cambiado derechos por deuda. Humillación total", ha agregado.

MESA DE "CLAUDICACIÓN DEL ESTADO"

Isabel Bonig ha continuado indicando que "en esa mesa vergonzante de Sánchez con Torra, de claudicación del Estado, de ruptura de los principios de igualdad y solidaridad, se tratan asuntos que afectan a todos los españoles y a los valencianos. Y Puig calla inmisericorde. Entre otras, hay inversiones para el Puerto de Barcelona. Ahora se entiende por qué se opone Ribó a la ampliación del Puerto de Valencia. No a la ampliación del Puerto de Valencia porque hay que primar al de Barcelona. Y mientras los socialistas callan porque prefieren ser catalanes de segunda a valencianos de primera".

"Lo que no hace Puig como presidente que sí hacen otros presidentes socialistas, lo vamos a hacer nosotros. Ayer ya enviamos al Consejo de Ministros la reclamación previa a la vía judicial. Y vamos a continuar. No vamos a parar de reclamar lo que nos corresponde a los valencianos. Queremos que nos devuelvan los 281 millones de euros necesarios para pagar la sanidad y la educación. Ese dinero es de los valencianos", ha aseverado.

Respecto a la educación, Bonig ha señalado que "la educación es un ascensor social, hay que apostar por una educación pública de calidad, sin sectarismos".

"Cuarenta sentencias avalan que la política educativa de Puig y Oltra es contraria a derecho, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Han generado división, utilizan el valenciano para confrontar, para excluir, para hacer esta tierra pequeña, donde solo estén ellos e impedir que venga gente de fuera por muy brillantes que sean. Eso es lo que quieren imponiendo el requisito lingüístico en la Ley de Función Pública. El PP está dispuesto a apoyarle. El valenciano debe ser un mérito no un principio de acceso fundamental. Aquí tiene Puig al PP para eliminar el requisito lingüístico. No queremos una comunidad excluyente", ha señalado.

La presidenta ha indicado que "estas escuelas de formación son fundamentales porque hoy la política es una vocación pero requiere de conocimientos, también en ser comunicativos. Hay que formarse y hacer autocrítica para mejorar. También hay que ser combativos ideológicamente".

"No vale solo con gestionar mejor que la izquierda, más eficaces y eficientes, sino que hay que comunicarlo, porque si no se comunica al final la gente no tiene información. Tenemos que ser capaces de resolver los problemas de la gente. Hoy en el discurso político se ha instaurado la mentira, lo vemos día a día con Sánchez", ha indicado.

En la jornada han intervenido representantes de NNGG de diferentes municipios de la provincia de Castellón, así como diputados en Les Corts y en el Congreso. Ha habido dos mesas redondas: "Libertad educativa" y "La deriva populista de la izquierda".