Bono pide juzgar a García Juliá por quebrantar su condena y plantea recuperar la acusación particular del caso Atocha

El entonces joven falangista, que ahora tiene 67 años, fue condenado a 193 años de cárcel por matar a los cinco abogados laboralistas de Comisiones Obreras. Huyó en 1994 durante un permiso y desde este viernes está en la cárcel madrileña de Soto del del Real para cumplir los 3.855 días de condena que le restan.

En declaraciones junto al Congreso, Bono ha mostrado su "gran alegría" porque García Juliá vaya a "cumplir hasta el último día por el terrible crimen que cometió", así como su deseo de que se le juzgue por haber quebrantado la condena.

SIN EL PCE NO HABRÍA DEMOCRACIA

"He hablado con los compañeros de la acusación particular y nos vamos a personar en defensa de nuestros representados", ha adelantado el también exministro socialista, subrayando que el Estatuto de la Víctima les permite estar presentes en el proceso "y ejercer todas las acciones aunque no sea nada más que para honrar la memoria de quienes dieron su vida por la libertad".

En este punto Bono ha querido recordar que, aunque ahora "hay mucha gente que se atribuye el protagonismo de la libertad" no se puede olvidar que "sin los abogados de Atocha y sin un Partido Comunista que luchó de manera desinteresada y generosa por la libertad", España no sería hoy "una democracia avanzada".