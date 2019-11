Bono no ve posible otro gobierno distinto al propuesto por Sánchez y reclama líneas rojas claras hacía ERC y Podemos

En declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, Bono ha defendido el Ejecutivo de coalición, aunque ha reconocido el giro de Sánchez con respecto a esta fórmula. "Solo un idiota podría decir que Pedro Sánchez no ha cambiado de opinión", ha admitido.

Con todo, Bono ha recalcado que se deben establecer líneas rojas "muy claras" para que "no haya lugar a dudas" con Podemos y ERC, "tanto si se abstiene como si facilita la investidura de Sánchez", dado que las dos formaciones tendrán influencia en el Ejecutivo.

En esta línea, sobre si ERC apoyará la investidura de Sánchez, ha insistido en que tienen dos opciones: "pueden facilitar el Gobierno de Sánchez o ir a terceras elecciones". Pero, ha querido matizar que a Esquerra le tienen que dejar claro que no habrá cesiones. "Pierdan toda esperanza de que esa pretensión sediciosa que ustedes tienen por apoyar al Gobierno va a cotizar al alza", ha señalado.

Mientras, de Podemos Bono ha pedido que acaben con las "llamadas de odio social", en sus críticas a empresarios como Florentino Pérez o Amancio Ortega. "El odio social este del comunismo estalinista se lo guardan ustedes en sus casa, si les cabe. En el Gobierno no pueden venir con estas monsergas", ha advertido.

PP: 'BIZCOCHO DE CANELA'

El expresidente de Castilla-La Mancha también dirigido ataques al PP, del que ha ironizado que no es "un bizcocho de canela", en referencia a su relación con Vox y a sus casos de corrupción.

Ha asegurado que los 'populares' "dan un poco de asquito". "Se ponen importantes porque son lo que son, como todos, que tenemos cosas malas y cosas buenas", ha manifestado, pidiendo humildad al PP, ya que no llegan "ni a los 100 diputados" en el Congreso.

Es más, ha afeado al PP sus críticas al Gobierno sobre la crisis catalana, recordándoles que en la etapa de Mariano Rajoy se produjo un referéndum ilegal. "Yo he sido ministro de Defensa y del CNI, si a mí me pasan 3.000 urnas de plástico ilegales por mis narices y no me entero, que fue lo que le pasó al Gobierno de Rajoy, yo me hubiera ido", ha zanjado.