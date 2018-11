Bonvehí (PDeCAT) asegura que el PSOE tiene "poco margen" para negociar los Presupuestos

En rueda de prensa este lunes, Bonvehí ha apuntado que el PSOE no ha instado a la Fiscalía ni a la Abogacía del Estado a cambiar su postura de cara al juicio por el proceso independentista, y ha afirmado: "No lo ha hecho y estamos en un momento procesal en el que lo tiene muy difícil".

"Es muy tarde", ha insistido Bonvehí, que ha recordado que les pidieron que presentaran una propuesta política para Catalunya y que instaran a la Fiscalía, y que, como no lo han hecho, su 'no' es cada vez más firme, ha concluido.

Además, ha concretado: "En temas sectoriales que sean necesarios y buenos para la ciudadanía catalana votaremos que sí", pero ha afirmado que el PSOE no podrá contar con todo su apoyo sin tener en cuenta una propuesta de autogobierno para Catalunya.

"La situación es tan anormal que no podemos hacer una política de apoyos con un Gobierno que no está haciendo lo que tendría que hacer", ha indicado Bonvehí, que también ha pedido que si se confirma una reunión bilateral el 21 de diciembre entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, no se mezcle con el Consejo de Ministros.

También ha afeado que Sánchez "defienda un segundo referéndum sobre el Brexit" y ha criticado que su discurso de puertas para fuera no sea el mismo que aplica en Catalunya, por lo que le ha pedido que cambie sus tesis.

"DEMAGOGIA" DE CS

Con respecto a las críticas a TV3 y la petición de aplicar de nuevo el artículo 155 por parte de la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, el presidente del PDeCAT ha afirmado que "Cs continua instalado en un momento de demagogia y de no querer hacer política" y ha reconocido que no siguió la entrevista de la líder de la oposición este domingo en la televisión pública catalana.

"Están diciendo mentiras y al PDeCAT le cuesta mucho tomar en serio y valorar lo que dicen", ha subrayado Bonvehí, que ha argumentado que el 155 ha resultado perjudicial para Catalunya y el resto de España y que no ha servido para nada, y ha defendido a TV3, calificádondola como la televisión más plural y de referencia.