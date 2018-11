Bonvehí (PDeCAT) cree que la sentencia del Tribunal de Cuentas "es un castigo por castigar"

El presidente del PDeCat, David Bonvehí, ha asegurado que la sentencia del Tribunal de Cuentas sobre la consulta del 9N es "un castigo por castigar" y ha afirmado que la sentencia es política y que forma parte de un sistema de funcionamiento del sistema judicial ligado a un modelo político que su formación no comparte.

En rueda de prensa este lunes, Bonvehí ha señalado que el Tribunal de Cuentas ha imputado "de forma unilateral" al expresidente de le Generalitat Artur Mas unos gastos que, a su juicio, no se le pueden imputar.

También ha anunciado que animarán tanto a Mas como a los exconsellers implicados a presentar el recurso de apelación ante justicia ordinaria, y ha añadido: "Si hace falta lo llevaremos a instancias europeas", ya que ha reiterado que no hubo malversación ni responsabilidad contable.

Ha explicado que esta imputación se refiere a una partida para comprar unos ordenadores "que se adquirieron para el funcionamiento de la Generalitat y se siguen utilizando hoy en día" y ha calificado de indigno e injusto que se imputen para uso personal de Mas.

MARCHENA

Además, ha calificado de promoción el acuerdo para poner al juez Manuel Marchena al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha afirmado que se trata de una "estrategia del Estado español contra los políticos catalanes".

Ha insistido en que Marchena no ha sido respetuoso con el problema político catalán y ha asegurado no tener esperanzas sobre el Tribunal Supremo (TS): "Quien llevará el juicio será otro juez cercano a las tesis que se han defendido hasta ahora".

Preguntado por las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que afirmó que los presos independentistas tienen imputación de delitos, Bonvehí ha defendido: "Creo que Calvo no es nadie para decir si ha habido o no delitos y debería de decir que no ha habido ningún tipo de delito".