Boquet asegura que Vox no ha querido reformular su petición sobre trabajadores contra la violencia de género

Así lo ha indicado Bosquet en rueda de prensa después de que la Mesa del Parlamento haya rechazado este miércoles la propuesta de Vox y de que desde dicho grupo se haya informado a los medios de que estaban dispuestos a reformular su propuesta, reclamando la experiencia laboral o el número de colegiado de dichos trabajadores en lugar del nombre y apellidos de los trabajadores, al objeto de conocer si estaban capacitados para ejercer dicha tarea.

"No han admitido la corrección y podría haberse hecho sobre la marcha, pero debe existir la voluntad del proponente", ha explicado la presidenta del Parlamento, quien ha apuntado también que la propuesta de Vox no ha llegado a votarse por parte de los miembros de la Mesa porque no ha sido admitida a trámite al vulnerar la Ley de Protección de Datos al reclamar "nombres y apellidos" de trabajadores.

Si bien, Bosquet ha dicho que supone, a tenor de las declaraciones realizadas este miércoles por los miembros de Vox, que este grupo parlamentario reformulará la petición sobre estos trabajadores, que tendrá que volver a analizarse en una sesión posterior de la Mesa del Parlamento.