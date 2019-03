Boris Johnson sugiere que investigar los abusos históricos a menores es un despilfarro

El exministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido Boris Johnson sugirió este miércoles que es un despilfarro emplear "tremendas" cantidades de dinero y de recursos a la investigación de abusos a menores cometidos hace años.

En una entrevista en la radio LBC, el político conservador opinó que esas pesquisas no sirven para proteger a las personas en la actualidad y que invertir en esto 60 millones de libras (69 millones de euros) es un dispendio.

Unas declaraciones que le han valido la crítica de la oposición laborista, que se preguntó si Johnson sería capaz de decir lo mismo a la cara de las víctimas que han sufrido este tipo de abusos.

"¿Podría mirar a los ojos a las víctimas y decirles que investigar para traer ante la justicia a aquellos que abusaron de ellos cuando eran niños es un desperdicio de dinero?", inquirió la laborista Louise Haigh.

Los comentarios de Johnson se producen después de que el cardenal australiano George Pell, antiguo número 3 del Vaticano, fuera condenado a seis años de prisión por cinco delitos de pederastia, uno por penetración oral, contra dos menores de trece años hace más de veinte años.

El Reino Unido inició en 2017 una investigación independiente sobre abusos sexuales infantiles, que fue autorizada por el Gobierno en 2014, después de conocerse los cientos de abusos sistemáticos cometidos por el fallecido presentador de la BBC Jimmy Savile.

Según el diario "The Guardian", una fuente cercana a Johnson señaló que el exministro, que encabeza las apuestas como nuevo líder del Partido Conservador cuando se retire Theresa May, no tiene intención de pedir perdón o aclarar su postura sobre estas declaraciones.

De acuerdo con esta fuente, Johnson quería remarcar que gastar millones en casos históricos en los que el presunto autor está ya muerto no debería ser la prioridad, cuando el dinero podría usarse para, por ejemplo, atajar el problema de ataques con armas blancas que sufre el país.