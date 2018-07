Boris Johnson, el rostro del "brexit" que abandona a nueve meses de la salida

Boris Johnson, el rostro de la campaña a favor del "brexit", cuyos apasionados discursos sobre el futuro del Reino Unido fuera de la Unión Europea le valieron comparaciones con Winston Chruchill, se bajo hoy del barco y presentó su renuncia como ministro de Exteriores, a nueve meses de que se produzca la ruptura.

Con un fama de histriónico y gran sentido del humor, Johnson (Nueva York, 1964), ha sido una de las figuras más mediáticas del Gobierno de la primera ministra Theresa May, desde que se pusiera al mando de la cartera de Asuntos Exteriores en julio de 2016.

Su férrea inclinación por un "brexit" duro le ha puesto enfrente de May, favorable a una salida más suave del bloque comunitario, y, finalmente, le ha valido la salida del Ejecutivo, horas después de que presentara también su renuncia el ministro encargado de negociar este proceso, David Davis.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, al que todo el mundo conoce como "Boris", entró en política en el año 2001, al ser elegido diputado por Henley-on-Thames, una circunscripción inglesa muy conservadora.

Antes, Johnson, que estudió en el exclusivo colegio de educación secundaria de Eton y Humanidades en el Balliol College de la Universidad de Oxford, ejerció como periodista.

Trabajó en medios conservadores como los diarios "The Times" (de donde fue despedido por inventarse una cita) y "The Daily Telegraph", y director del semanario "Spectactor".

Pero la popularidad le llegó como moderador del programa de televisión "Have I got news for you?" (¿Tengo noticias para ti?), en el que los invitados debatían con humor las noticias de la semana y jugaban con titulares de los periódicos.

Desde su entrada en política su carrera fue rápidamente en ascenso. Fue portavoz de las Artes bajo el liderazgo conservador de Michael Horward y después responsable de Educación Superior con David Cameron.

Dada su creciente popularidad, el Partido Conservador -que llevaba en la oposición desde 1997- vio rápido en Johnson una oportunidad y lo presentó como candidato "tory" a la alcaldía de Londres en 2007, venciendo un año después al laborista Ken Livingstone.

Aunque se educó en los mejores colegios y tiene un acento inglés asociado a las clases privilegiadas, Johnson consiguió romper un poco esa imagen clasista para ganarse votos que le permitieron ocupar la alcaldía de la capital británica entre 2008 y 2016, antes de ser reemplazado por el laborista Sadiq Khan.

Tras asumir la alcaldía, prohibió el consumo de alcohol en el transporte público de Londres, evento que horas antes de su entrada en vigor fue marcado por mucha gente subiendo borracha a los autobuses y trenes, lo que motivó la detención de varias personas.

También puso otra vez en las calles el "Routemaster", el autobús rojo de dos pisos del que se puede subir y bajar en movimiento que se había retirado por razones de seguridad.

Este apasionado del ciclismo estableció, al igual que en otras ciudades europeas y con el fin de reducir el tráfico, el sistema de bicicletas públicas que, previo pago, se pueden retirar y dejar en distintos puntos de Londres.

Johnson, que desde 2015 es diputado por la circunscripción de Uxbridge & Ruislip, al noroeste de Londres, en la Cámara de los Comunes, se convirtió en un abanderado del "brexit" desde que Cameron convocara el referéndum en febrero de 2016.

Recorrió el país con sus apasionados discursos, habló con trabajadores y gente de la calle, y les consiguió convencer de la necesidad de "recuperar" al país de la influencia de la UE y también el control de sus fronteras.

Así, Johnson presentó durante su campaña un futuro prometedor para su país fuera del bloque europeo al insistir en las enormes posibilidades del Reino Unido para negociar acuerdos bilaterales con países como EE.UU. o los miembros la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth, antiguas colonias).

Un futuro político en el que, a partir de hoy, no participará después de entrar en desacuerdo con la jefa del Gobierno británico.

Johnson rechaza el plan de May de formar un "área de libre comercio" con la UE tras el "brexit" y, aunque la pasada semana no se opuso formalmente a su aprobación, finalmente hoy decidió dar un paso atrás y abandonar a la "premier" a nueve meses de que el país salga de la UE, el 29 de marzo de 2019.

Por Paula Baena Velasco