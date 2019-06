Boris Johnson arrasa en la primera votación para sustituir a May

Boris Johnson lidera la lucha por el liderazgo del Partido Conservador y el Gobierno tras las primeras votaciones para elegir al sustituto de Theresa May La todavía primera ministra, Theresa May, no ha querido declarar a los medios a quién había apoyado en la votación Siete de los diez aspirantes a reemplazar a May se mantienen en el proceso interno para elegir al nuevo líder "tory" Tras la votación de hoy, no ha quedado ninguna mujer en el camino para suceder a May al ser eliminadas McVey y Leadsom