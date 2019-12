Borràs (JxCat) expresa "perplejidad" por el pacto de ERC y PSOE para investir a Sánchez

En rueda de prensa, ha criticado que no han sido informados de las condiciones de la mesa de negociación que han pactado ERC y PSOE y en la que estarán el Gobierno y la Generalitat: "No nos sentimos vinculados a una acuerdo en el que no hemos participado ni hemos construido".

Lo ha definido como un pacto entre partidos, y ha dicho que la unidad del independentismo debió practicarse antes, ya que "apelarla después es pedir una adhesión incondicional a un marco que ya se ha cerrado".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)