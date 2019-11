Borràs (JxCat) tras la muerte del padre de Puigdemont: "Este es el rostro más terrible de la represión"

La cabeza de lista de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha advertido este miércoles de las consecuencias que conlleva para las familias de los que viven fuera de España por el 1-O tras la muerte del padre del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Este es el rostro más terrible de la represión. Que un hijo no pueda despedir a su padre en su última despedida, que un padre no pueda tener a un hijo para decirle su último adiós. Esto no lo olvidaremos nunca", ha lamentado en un mitin de JxCat en Girona, en el que finalmente Puigdemont no intervendrá por videoconferencia desde Bruselas.

Borràs, que ha leído el poema 'El silencio de los muertos' de Joan Vinyoli, ha recordado que se trata de la tercera muerte de familiares de "los represaliados en el exilio" tras la del hermano del exconseller Toni Comín y la del padre del exconseller Lluís Puig.

El millar de personas presentes en el Palacio de Congresos de Girona han guardado también un minuto de silencio en recuerdo del padre del expresidente de la Generalitat.

En el acto también está previsto que intervenga el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien, en un mensaje en su perfil de Twitter, ha manifestado que esta muerte se hace "más profunda por la injusticia del exilio y la distancia forzada".

En el mitin, Torra ha recordado una conversación que tuvo este verano con los padres de Puigdemont así como otra con sus hermanos, y ha trasladado a toda la familia del expresidente y de Amer (Girona) -su pueblo natal-- un abrazo.

MADRENAS: "ESTADO INHUMANO"

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, amiga de Puigdemont --fue alcalde también de la ciudad--, ha admitido emocionada que está "rabiosa con un Estado inhumano que ha provocado que un hijo no pueda estar con su padre en el momento de su muerte".

En el mismo sentido se ha pronunciado por videoconferencia desde Bruselas el candidato de JxCat al Senado Josep Maria 'Jami' Matamala, que además de llamar a votar el domingo, ha preguntado: "¿Cómo puede ser que un hijo no pueda ir al entierro de su padre? Puigdemont está haciendo ahora una videoconferencia con sus hijas. ¿Cómo se les puede explicar esto, qué les tiene que decir?".