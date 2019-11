Borràs (JxCat) pide a Sánchez revisar su concepto de fracaso "al no saber hacer gobierno"

La cabeza de lista de JxCat al Congreso, Laura Borràs, ha apelado este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a revisar su concepto de fracaso, "al no saber hacer gobierno, al no saber descolgar un teléfono y al no saber cuál es su responsabilidad".

"Esto sí que son fracasos evidentes", ha declarado a los periodistas en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), tras defender que el independentismo avanza en su proyecto y se traduce en más votos en las urnas de forma democrática.

También ha respondido al vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, después de que haya deseado suerte a todas las candidaturas independentistas en estas elecciones alegando que no son sus adversarios: "Tenemos claro quién es el rival y quiénes son los compañeros de viaje para superar la situación de excepcionalidad", le ha replicado.

MENSAJE A ERC

Y Borràs ha reiterado que los votos que reciban no los darán a cambio de nada: "No entramos en la crítica. Es una realidad que el presidente del Gobierno en funciones dio las gracias por unos votos que recibió a cambio de nada".

En su opinión, hay que llegar juntos al final del camino, y por eso ha lamentado que no se haga de forma conjunta el acto previsto para este mismo viernes ante la cárcel de Lledoners por los dos años de encarcelamiento de los líderes independentistas.

"Si hubiera sido por nosotros, el acto hubiera sido unitario y conjunto. Lo fue el año pasado cuando estábamos con los CDR y todas las personas que quisieron participar", ha constatado, teniendo en cuenta que ERC celebrará el sábado otro acto ante la prisión de Lledoners.