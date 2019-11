Borràs (JxCat): "Un rey que debe esconderse no quiere entender qué pasa en Cataluña"

La cabeza de lista de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado este lunes que un rey "que no puede pasear por la calle, que debe esconderse, que no mira ni siente, no puede saber ni quiere entender qué pasa en Cataluña".

Así se ha manifestado en un mitin en el Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de Lleida, al que finalmente no ha asistido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se ha quedado en Barcelona para seguir las movilizaciones contra el monarca.

Según Borràs, ya trasladó a Felipe VI este mensaje en las dos ocasiones en las que se han reunido , pero desconoce si habrá sido capaz de entenderlo, y ha lamentado que haya acudido a la capital catalana en plena campaña electoral: "Supongo que los partidos de la monarquía ya tienen su candidato haciendo campaña en Barcelona".

Para la candidata, Felipe VI no ejerce de árbitro, y más aún después del discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, y le ha acusado de haber legitimado la "imagen represiva y de frenar las voces que podrían haberse levantado en contra de lo que pasó el 1-O".

"Tras el 3-O, cuesta entender que el rey no tenga adscripción política y también cuando el Tribunal Constitucional censura el Parlament cuando vota en contra de la monarquía", ha reprochado Borràs, que ha garantizado que los votos a JxCat servirán para hacer justicia y reivindicar la política para resolver el conflicto catalán.

También ha apelado a las fuerzas independentistas a no pactar, facilitar, ni negociar la investidura de la Presidencia del Gobierno de ningún representante de los partidos que apoyaron la aplicación del artículo 155 en Cataluña, como recoge un manifiesto de la ANC que JxCat ha firmado.

"Esperamos que todas las fuerzas independentistas entiendan que no podemos hacer pactos con esta gente", ha recalcado Borràs, que ha llamado, como reza también el manifiesto, a hacer un frente común entre los independentistas en defensa del derecho a la autodeterminación.