Borràs a los diputados que apoyan su suplicatorio: "Atropellan mis derechos"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha acusado este jueves a los diputados que apoyan la concesión del suplicatorio para que la juzgue el Tribunal Supremo de "atropellar" sus derechos como parlamentaria.

El pleno del Congreso ha debatido este jueves a puerta cerrada el dictamen de la Comisión del Estauto de los Diputados a favor de dar el suplicatorio de Borràs, a quien el alto tribunal investiga por presuntos delitos de malversación, fraude a la administración o falsedad documental cometidos cuando dirigió la Institució de les Letres Catalanes.

La votación del pleno se producirá al término de la sesión plenaria, aunque todo a apunta a que saldrá el "sí" porque ésta es la posición de una mayoría que representan el PSOE, el PP, Vox y Cs.

Estos fueron los grupos que así se pronunciaron cuando la Comisión del Estatuto de los Diputados se posicionó respecto del informe del suplicatorio. El PNV y JxCat votaron en contra, en tanto que Unidas Podemos se abstuvo.

ERC no participó en la votación y es probable que haga lo mismo en el pleno de este jueves.

Durante una comparecencia ante los medios en el Congreso, Borràs ha denunciado que esa votación está "predeterminada" porque un abultado número de diputados ejercerá su derecho al voto telemáticamente sin haber escuchado el breve debate de este jueves, sin conocer el dictamen de la Comisión y sin haberla escuchado a ella.

"Es la escenificación de una actividad democrática, pero no lo es", ha zanjado la diputada independentista, para quien "muchos diputados no van a defender" sus derechos a pesar de que afronta una pena de "15 años de cárcel".

"Hoy soy yo y mañana será cualquiera, y esos diputados que conocen ahora las circunstancias van a atropellar mis derechos; espero que sus conciencias lo resistan", ha añadido.

Para la dirigente de JxCat, lo de este jueves en el Congreso es "represión", así como todo el proceso judicial. "Hoy triunfa la represión y pierde la democracia", han sido sus palabras.

Su actitud al respecto ha sido activa y ha consistido en dar explicaciones, pues "a la represión no se la vence por incomparecencia del rival". "No quería ser absuelta por la bandera que represento, pero tampoco condenada por las siglas que represento", ha dicho a los medios antes de destacar que no es culpable de los presuntos delitos que se le acusan.

Sobre la actitud de otras formaciones, en concreto ERC, ha declarado que respeta las decisiones de cada una.