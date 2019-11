Borràs insta a otras fuerzas soberanistas a no pactar con "partidos del 155"

La número uno de JxCat por Barcelona al 10N, Laura Borràs, ha instado al resto de fuerzas soberanistas a comprometerse a no cerrar pactos con los "partidos del 155" después de las elecciones generales, en referencia a PSOE, PP y Ciudadanos.

Borràs ha intervenido en el mitin en el Auditorio del Centro de Culturas y Cooperación Transfronteriza de Lleida, junto con los expresidente Artur Mas y Carles Puigdemont -en su caso por videoconferencia desde Bélgica-, mientras que el president Quim Torra finalmente no ha acudido al acto para seguir el desarrollo de las manifestaciones contra el Rey en Barcelona.

La candidata ha subrayado que hace pocos días en Barcelona, en la manifestación organizada por Societat Civil Catalana, "el PSOE se paseaba con la extrema derecha y la derecha extrema" y ha asegurado: "A gente así no les daremos nuestros votos gratis".

En este sentido, ha explicado que JxCat ha firmado un compromiso planteado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) de no pactar con las fuerzas del "155", esas que "nos quieren en la prisión y en el exilio", y ha pedido al resto de partidos independentistas -ERC y CUP- que hagan lo mismo.

La candidata de JxCat -formación que tiene un pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona- ha señalado, con motivo de la visita del rey a Barcelona, que los "partidos de la monarquía" deben estar "de enhorabuena" porque "su candidato está en campaña", ha añadido en relación al monarca.

En cambio, ha afirmado que ella, que se ha visto obligada a cancelar el acto electoral de esta mañana en Vallirana (Barcelona) por indisposición, ha preferido "reservarse" para poder venir a Lleida a "estar con republicanos".

La portavoz de JxCat en el Congreso ha recalcado que cuando un rey "no puede ir por la calle" y tiene que "esconderse", es porque "no escucha y no quiere entender lo que pasa en Cataluña".

También ha ironizado que "cuesta de creer" que Felipe VI no tenga "adscripción política", cuando hizo un discurso el 3 de octubre de 2017 con el que, a su juicio, "alabó" la respuesta "represiva" al referéndum unilateral celebrado dos días antes.