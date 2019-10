Borràs promete "no regalar a cambio de nada" los votos a JxCat y ofrecerlos para dialogar

La cabeza de lista de JxCat al Congreso, Laura Borràs, se ha comprometido este jueves a "no regalar a cambio de nada" los votos que reciba en las elecciones general del 10 de noviembre, sino ofrecerlos a cambio de hacer política, negociación y diálogo: "Nunca un presidente español podrá decir que son a cambio de nada porque son los votos que deben llevarnos a la independencia".

En la apertura de campaña ante 150 personas en el Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona, se ha leído un manifiesto en que se presentan como voz insobornable de la independencia, defienden la unidad de acción del independentismo, piden soluciones políticas al conflicto y reivindican el derecho a la autodeterminación.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido dar "un 'basta' enorme, no solo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez; también a todos los que quieren apoyarlo y a todos los poderes que han hecho insostenible el Estado", un 'basta' que considera que ha trasladado la sociedad catalana tras la sentencia del 1-O y que se ha escuchado en el resto de Europa y el mundo, ha dicho.

Ha acusado al Gobierno y a los que, a su juicio, serán sus futuros aliados, de bloquear la política española, y considera que ha quedado claro, también entre las fuerzas independentistas --en alusión implícita a ERC--, que votar al PSOE no sirvió para nada: "Explicad que nosotros no taparemos su inutilidad, no usaremos vuestros votos para que los falsos socialistas sigan engañando y siendo unos verdaderos irresponsables que ni siquiera descuelgan un teléfono".

MENSAJE DE TORRA A SÁNCHEZ

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reprochado de nuevo que el presidente Pedro Sánchez no le coja el teléfono, que no quiera ir a Barcelona a hablar ni le invite a ir a Madrid para hablar de lo ocurrido tras la sentencia, y considera que deberá explicar por qué no quieren negociar con la Generalitat y por qué ha llevado la sociedad a unas nuevas elecciones.

Según Torra, hay un conflicto político que es necesario abordar políticamente, porque "estás al lado de la responsabilidad o de la irresponsabilidad, como hace Sánchez", y ha dejado claro que Borràs acudirá al Congreso como una voz libre y valiente que insistirá en la defensa del derecho a la autodeterminación, los derechos civiles y sociales y la dignidad de Cataluña.