Borrel ve "preocupante" el auge de Vox y apunta a la crisis en Cataluña como factor movilizador del voto

"Siempre habíamos dicho que en España no teníamos una manifestación de la derecha extrema, que España era un caso diferente. Ya no lo podemos decir", ha afirmado Borrell, quien ha equiparado al partido de Santiago Abascal con otros radicales europeos como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia. "Seguro que en Europa me van a preguntar por esto", ha asumido.

Borrell, que ha presentado este lunes una exposición sobre la caída del Muro de Berlín en la sede del Ministerio, ha resaltado que ahora el Congreso de los Diputados está "más fragmentado", con más partidos sin alcance nacional, pero ha subrayado que, en el caso de Cataluña, las formaciones independentistas siguen sin sumar "mayoría social".

Así, ha atribuido el crecimiento en escaños a la incorporación de la CUP, pero ha señalado que, en porcentaje, los partidos independentistas "siguen estando muy lejos de poder proclamar que tienen la representación de todos los catalanes, como suelen hacer".

Borrell ha evitado valorar la dimisión de Albert Rivera como líder de ciudadanos y tampoco ha querido especular sobre posibles pactos postelectorales --"ya veremos", ha dicho--. En cualquier caso, sí ha apuntado que a estas alturas "no está en la mente de nadie que tengan lugar unas terceras elecciones".