Borrell dice que Bosch "no tiene sentido del ridículo" por ofrecerse a mediar entre México y España sobre la conquista

"Pero qué amable el señor Bosch, caramba", ha ironizado Borrell en declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede de la Junta Electoral Central para recoger su acta de eurodiputado.

El ministro en funciones ha dicho no tener "ni idea de lo que dice o piensa el señor Bosch" pero, preguntado por las palabras del 'conseller' sobre facilitar el diálogo entre México y España, ha respondido que "no tiene sentido del ridículo, está claro". En todo caso, se ha mostrado convencido de que el Gobierno mexicano no le ha dado "la menor importancia" a la visita.

Bosch se encuentra de viaje en México desde el domingo y ha incidido en varias ocasiones en un asunto que podría enrarecer la relación entre España y México. Se trata de la carta que el pasado marzo envió el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al Rey de España, reclamando que España se disculpe por los agravios de la conquista.

Este lunes, tras reunirse con el presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados mexicana, Alfredo Fermat --del minoritarios Partido de los Trabajadores-- Bosch dijo que "Cataluña se ofrece como actor facilitador del diálogo para conseguir una posición en común", según declaraciones recogidas por el diario 'Reforma'.

EL MIÉRCOLES CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El miércoles acudió al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), perteneciente al Gobierno de México y reiteró desde allí las disculpas del Govern, que ya manifestó en abril en el Parlament, donde condenó los "abusos" cometidos contra los pueblos originarios de América en la conquista. "La colonización introdujo una discriminación que no es aceptable", dijo en Ciudad de México, según ha informado el Govern en un comunicado.

También insistió en la demanda de la Generalitat al Gobierno de Pedro Sánchez para que "acepte la asunción de estas responsabilidades históricas, porque esto contribuye a fortalecer las relaciones entre pueblos desde una posición igual a igual".

"Nos ponemos al lado de los pueblos originarios de América", afirmó, añadiendo que la "dignificación" de estos pueblos será una de las tres áreas en las que el Govern se ha comprometido a colaborar con México.