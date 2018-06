Borrell defiende al embajador en EEUU frente a Torra: "No podía permanecer impasible ante los ataques a España"

Los hechos se produjeron ayer en Washington, en un acto del SmithSonian Folklife Festival, del que Cataluña era la cultura invitada junto a Armenia. Joaquín Torra se refirió a los presos independentistas como presos políticos y el embajador Pedro Morenés le corrigió, dejando claro que en España no hay presos políticos. El presidente catalán se mostró indignado y abandonó el acto junto con la delegación catalana que le acompañaba.

En opinión de José Borrell, este incidente "se veía venir" porque, ha precisado, "desde que llegó a Washington el señor Torras empezó a efectuar declaraciones atacando muy duramente a la calidad democrática de España, a su sistema judicial, tachando a la Diplomacia española de tenebrosa y otros adjetivos calificativos por el estilo".

Por ello, el ministro de Exteriores considera que "el embajador dijo lo que tenía que decir" ya que "ningún embajador de España puede permanecer impasible delante de los ataques que el señor Torra dirigió a España, a sus sistema político, hablando de presos políticos, de represión".

Además, Borrell ha añadido que Pedro Morenés realizó su discurso "sin descalificar a nadie, simplemente explicando la realidad de nuestro sistema político y judicial".

MARRUECOS Y ESPAÑA DESEAN QUE LA VISITA SE HAGA CUANTO ANTES

El titular de Exteriores también se ha referido a la visita que está pendiente de realizar por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos así como la de los Reyes de España. "Por las dos partes, la visita se desea que se haga cuanto antes", ha señalado al tiempo que añadía que espera que las agendas se crucen para que se pueda realizar "en breve".

Dado que era tradicional que la primera visita que realiza un nuevo presidente del Gobierno de España sea a su vecino marroquí, Borrell ha reiterado las palabras de Pedro Sánchez para justificar que en esta ocasión no haya sido así. En este sentido ha precisado que hay que "empezar ya a tener que considerar que las visitas a países europeos no pueden considerarse estrictamente como al exterior porque la UE no es exactamente ya el exterior".

Además, el ministro ha insistido en que España sigue dando "prioridad a las relaciones y a las visitas bilaterales a todos los niveles entre España y Marruecos, esperemos que las agendas se crucen y podamos efectuar la visita tanto de su Majestad el Rey como de nuestro nuevo primer ministro".