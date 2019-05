Borrell llama a construir una Europa "potente" para no ser "prisionera" de la confrontación entre EEUU y China

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones y cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha hecho un llamamiento a construir una Europa "potente" para no ser prisionera de "conflictos" comerciales como el que están disputando Google y Huawei, o lo que es lo mismo, Estados Unidos (EEUU) y China, en lo que ha calificado como una "nueva guerra fría" por la tecnología.

Borrell cree que para "no quedarse atrás en la historia", en esta confrontación entre los "dos gigantes", Europa debe utilizar "una lógica de potencia" y asumir que es la zona "más rica y próspera de toda la humanidad", para lo que es necesaria la "unidad" en las instituciones europeas. En este sentido, ha recordado que si la "derecha cavernaria" toma fuerza en el Parlamento europeo "echará atrás" lo que se ha construido hasta ahora en el ámbito europeo.

En un acto de campaña en Cáceres junto al candidato a la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, Borrell ha insistido en que si los europeos no comparten sus fuerzas, "nuestra civilización puede desaparecer", y ha recordado que "en ninguna parte del mundo" hay un espacio que disfrute de tanta libertad política, progreso económico y solidaridad social como en Europa.

Por eso, ha insistido en que la tarea de nuestro tiempo es "construir más Europa" y generar "un continente unido" para no ser irrelevante en el panorama internacional ya que, 500 millones de personas "algo podrán hacer" pero cada país por separado "no contará nada". "No podemos permitirnos el lujo de ir cada uno por su cuenta", ha dicho en el popular barrio cacereño de San Blas.

En su intervención, Borrell ha pedido a los asistentes que "no se confíen" porque haber suprimido las fronteras y juntar esfuerzos de países que eran enemigos "es algo tan nuevo en la historia de la humanidad que los europeos nos hemos acostumbrado a ello", y "no nos damos cuenta de la aportación que ha hecho Europa a la paz y a la prosperidad".

"Pero hay que defenderla porque Europa no se hace sola", ha insistido, al tiempo que llama al voto el próximo domingo 26 de mayo porque "Europa es la mejor garantía de nuestro futuro y pasar de ella implica que no hemos sido capaz de dar a esta experiencia política la dimensión que necesita para sobrevivir".

A este respecto se ha referido al Brexit del Reino Unido, del que ha dicho que "la solución no está en dividirse en trozos todavía más pequeños", un mensaje que también ha dirigido a Cataluña para recordar que "cada vez que se borra una frontera se da un paso adelante por una sociedad más solidaria e integrada". "No más fronteras", ha dicho Borrell.

También ha recordado la importancia de la PAC para el desarrollo del sector primario en el país, la normativa de depuración de aguas, la lucha contra el cambio climático, el comercio internacional, el crimen organizado, etc, de los que ha dicho que son problemas que "no conocen fronteras" y por eso "hay que resolverlos entre todos".

En política de emigración, ha abogado por una emigración "ordenada" y "regulada" pero "necesaria" porque el envejecimiento de la población y la baja natalidad deben suplirse con los que llegan de fuera.

UNA EUROPA MÁS UNIDA

Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también se ha referido al momento "complicado" entre Google y Huawei que, en realidad, es un "conflicto político" entre EEUU y China por liderar la supremacía tecnológica, ha dicho, pero que "tendrá amplias consecuencias en la vida económica y social de todos".

"Es en Europa donde podemos hacer algo en la nueva geometría política que se está dibujando", ha subrayado, al tiempo que espera que el 26 de mayo salga una "Europa más unida", y que España "recupere" el papel "destacado" que le toca en Europa.

En clave regional, ha resaltado que el PSOE "tiene que ser el partido de los derechos y los deberes" pero para ello "necesita" el voto de los extremeños "para hacer un Gobierno fuerte y estable" y "no tener que estar discutiendo por tonterías".

"Solo desde la estabilidad, la seguridad y la firmeza se conducen los gobierno y tener una gran mayoría no impedirá que haya diálogo porque yo soy el diálogo personificado", ha subrayado Vara.

Respecto al ayuntamiento cacereño, ha destacado que "cuando en Moncloa, en Mérida y en Cáceres ha habido gobiernos del PSOE, a Cáceres le ha ido bien", ya que los centros de salud, los colegios y las rondas de la capital cacereña se han construido "siempre y solamente" con los gobiernos del PSOE. "Es vital volver a gobernar la ciudad de Cáceres y tener esperanzas de futuro", ha destacado.

También se ha referido a la ciudad monumental de la ciudad, de la que ha recordado las posibilidades de crecimiento que brinda el sector turístico, por lo que ha pedido al candidato a la Alcaldía cacereña, Luis Salaya, que sea "el mejor comercial de la ciudad" y trabaje para "construir una ciudad mejor".

MOVER CÁCERES

Por su parte, la candidata a la Asamblea de Extremadura Lara Garlito ha resaltado que el PSOE situará a Cáceres en el siglo XXI porque ahora la ciudad está "en blanco y negro" y "duerme la siesta sin movimiento de ningún tipo" después de los gobiernos municipales del PP. "Cáceres será de color y volverá a moverse", ha dicho Garlito.

El primero en intervenir en este acto, que ha tenido lugar al lado de la ermita de San Blas, ha sido el candidato a la Alcaldía de Cáceres, Luis Salaya, quien ha destacado que el PSOE tiene un proyecto para los barrios que vertebrará la ciudad. "Estamos muy cerca de ponerlo en marcha porque en esta campaña electoral los vecinos nos han arropado hasta en los peores momentos para el PSOE", ha dicho el candidato.

Salaya ha recordado que el PSOE ha ganado las elecciones en Cáceres en las últimas elecciones generales, algo que no ocurría "desde hace muchos años", pero ha pedido que "nadie baje la guardia porque las urnas están vacías y hay que volverlas a llenar", ha dicho.

"Queremos ganar para convertir Cáceres en una ciudad de la que no se tengan que ir nuestros jóvenes, a la que vuelvan los que se han ido y en la que quieran vivir nuestros jóvenes. Se ha avanzado pero queremos una cuidad vivible, andable y una ciudad que crezca" , ha concluido.