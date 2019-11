Borrell dice que en Europa no hay "crisis migratoria" aunque se intente "explotar" como si siguiera la crisis de 2015

El aún ministro y próximo alto representante de la UE para la Política Exterior y Seguridad Común ha cifrado en unas 40.000 las llegadas anuales de inmigrantes a Europa por el Mediterráneo, y ha recalcado que eso "no es una crisis migratoria". Esa es la situación, ha dicho, "una vez contenida la crisis siria, que no ha acabado, pero ya no genera centenares de miles de personas en las fronteras".

En un desayuno informativo organizado por The Executive Forum, Borrell ha aprovechado para afirmar, además, que si la UE pretende ser "una potencia" y "un actor global", debió actuar de forma "más asertiva" ante aquella "avalancha de refugiados" que fue "un aldabonazo en la conciencia de los europeos" y que ha comparado con la que hoy recibe Colombia desde Venezuela.

Preguntado si aquella situación de 2015 puede volver a producirse, ha señalado que los datos apuntan a que lo que hay en estos momentos es un flujo de refugiados, no de Siria sino de Afganistán y de Irak, "probablemente anticipando determinados acontecimientos geopolíticos en estos países" y que en las islas griegas hay "un repunte de llegada de migrantes", pero "en unos niveles que no tienen nada que ver con 2015 o 2016". Eso sí, ha dejado claro que no quiere decir que el problema esté resuelto, porque "en Turquía sigue habiendo cientos de miles de refugiados sirios".

En un encuentro que ha estado centrado en la seguridad y la defensa europeas, el ministro español ha evitado toda referencia a la campaña electoral española y no ha respondido a las preguntas sobre la situación política tras al 10N ni sobre Cataluña, alegando que no estaba en el acto como representante del PSOE y que no quería problemas en la Junta electoral central.