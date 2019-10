Borrell y el presidente asturiano homenajean a Fernando Morán, que negoció la entrada de España en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, han rendido homenaje este viernes al que fuera ministro de Exteriores del primer Gobierno de Felipe González, Fernando Morán, un reconocimiento que han hecho extensivo a la Transición española. En el caso de Borrell, también al cuerpo diplomático que le ha acompañado en casi año y medio al frente del Ministerio.

El motivo ha sido la presentación de un libro de homenaje al exministro en la sede de la Escuela Diplomática. "Nos abrió la puerta a ese mundo del que habíamos sido excluidos y al que queriámos pertenecer", ha dicho Borrell, convencido de que la pertenencia de España a la UE ha supuesto los mejores años de su historia moderna desde la batalla de Trafalgar.

Por su parte, Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias -de donde es originario el exministro-- ha querido que el acto de reconocimiento sirva también como homenaje a la Transición española, ahora que se cuestiona "desde el independentismo, pero también desde otras exhalaciones del populismo".

Barbón ha proclamado que, pese a haber vivido siempre en democracia -tiene 40 años-- él se considera "heredero de la generación de la Transición" y rechaza de plano el discurso que pretende deslegitimarla como si hubiera sido un producto del franquismo. "No creo que la Transición fuera un trampantojo, placebo para las ansias de libertad", ha dicho.

A su modo de ver, las versiones revisionistas de la Transición olvidan no solo el alto grado de conflictividad de la época sino también "el entusiasmo" de la sociedad española, como ha escrito el propio Morán. Para Barbón, Morán ya merecería ser homenajeado simplemente por haber sido el ministro que negoció la entrada de España en la UE y esa entrada en la UE fue precisamente el sello de que España se había convertido en una democracia plena.

Borrell ha recogido el testigo de sus palabras para recalcar que si a Barbón, que tiene 40 años, le "duele el alma" cuando escucha que España vuelve a ser franquista, puede imaginarse lo que sienten cuando lo escuchan los que sí "sufrieron" el franquismo".

CUELGAMUROS, EN UNA NOVELA DE MORÁN

El ministro en funciones también ha señalado que, con el libro, ha descubierto la faceta de novelista de Fernando Morán y ha señalado que en una de sus novelas, 'También se nos muere el mar', unos personajes escapan de Cuelgamuros, algo, ha dicho, que puede recordarse hoy "por razones que a nadie se le escapan", en alusión a la decisión del Gobierno de poner fecha a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Al acto ha acudido su hija Clara Morán Calvo-Sotelo, que ha señalado que el exmnistro ya no acude a actos por su avanzada edad -93 años-- pero que sin duda leerá el libro. "No os garantizo que no tenga ninguna reclamación que hacer pero apreciará mucho el tiempo y el esfuerzo", ha bromeado. También ha agradecido el trabajo a los editores: el catedrático Antonio López Pina y el actual vocal del CGPJ Álvaro Cuesta y el diplomático Juan Antonio Yáñez Barnuevo.