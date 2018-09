Borrell secunda a Juncker: "La cerrazón nacionalista es un veneno peligroso"

"He estado siguiendo el Debate sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo. Comparto la opinión del Presidente Juncker de que la cerrazón nacionalista es un veneno peligroso", ha escrito Borrell en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

De esta forma, el responsable de Exteriores se ha alineado con las tesis del presidente de la Comisión Europea, después de que este haya arremetido contra el "nacionalismo miope" porque, ha dicho, es una "mentira evidente y un veneno pernicioso".

"Quisiera que todos dijéramos no al nacionalismo insano y que dijéramos sí al patriotismo iluminado", ha declarado Juncker durante su discurso sobre el Estado de la Unión Europea pronunciado en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Juncker ha querido dejar claro que el patriotismo es una "virtud" y que su dimensión nacional no excluye la europea, porque el patriotismo que defiende "no se dirige contra nadie". "Amo mi país, pero no odio a los demás. No quiero vivir en un mundo de rechazo y odio", ha replicado a un eurodiputado crítico con su exposición.