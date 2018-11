El ministro Borrell cree que Theresa May "está un poco desmemoriada" por sus declaraciones sobre Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha acusado a la primera ministra británica, Theresa May, de estar "un poco desmemoriada", porque ella misma firmó hace pocas horas una interpretación del artículo 184 del Tratado para el Brexit que es idéntica a la firmada por la UE para dejar claro que Gibraltar quedará fuera de las negociaciones futuras entre la UE y Reino Unido. "¿Ya se le ha olvidado?", ha dicho este martes.

En todo caso, Borrell ha atribuido las palabras de May ante la Cámara de los Comunes, en las que afirmó que "España no había conseguido lo que quería en las negociaciones sobre Gibraltar y el Brexit", al hecho de que la primera ministra "está en una difícil situación en su Parlamento" y tiene que conseguir que éste dé el visto bueno al acuerdo del Brexit.

En declaraciones antes de participar en un Encuentro Internacional sobre Patrimonio y Desarrollo organizado por AECID en la Casa de América. Desde allí, su Ministerio va a difundir este martes una nota informativa explicando "una vez más, que España nunca pidió necesariamente que se cambiara el texto del artículo", sino una aclaración. Es más, ha recordado sus palabras en el Consejo de Asuntos Generales donde planteó que el artículo era "confuso" y tenía que ser "clarificado".

Así, ha señalado el cambio sobre el artículo del Tratado era una solución, pero "la más difícil de aplicar". Por otro lado, "la más rápida" era que todos los firmantes del Tratado se pusieran de acuerdo en la interpretación y firmasen una declaración al respecto. "Si vale lo mismo, nos vale", ha resumido.

Según ha dicho, esto es así porque la Convención de Viena sobre los Tratados --en su artículo 31, ha dicho-- establece lo siguiente: "Si todos los firmantes de un acuerdo internacional se ponen de acuerdo en una interpretación, esa es la interpretación auténtica". "Tanto experto que anda suelto, que se lean la Convención de Viena que regula la interpretación de los Tratados internacionales", ha añadido.

Por ello, cree que decir ahora que España no consiguió lo que quería -como ha dicho May-- es "coger el rábano por las hojas" y ha invitado a consultar la Convención.

"Vamos a echar una mano a May"

"Usted -ha dicho dirigiéndose a May-- firmó esa interpretación, usted dijo que este artículo dice lo que España entendía que decía, así que a qué viene esto ahora, la comprendo, ella necesita minimizar las críticas de sus parlamentarios y obtener los votos, que todos estamos interesados en que los obtenga, por lo tanto vamos a echar una mano a la señora May y no la vamos a poner en evidencia".

Preguntado entonces si el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no está en una situación igualmente difícil en el Parlamento, ha recordado que el Ejecutivo español no tiene que aprobar el Brexit en el Congreso.

Por último, el lunes pasado el ministro alemán, Heiko Maas, hizo unas declaraciones recordadas por Borrel. En ellas afirmó no tener ninguna duda de que la declaración sobre el ámbito de aplicación del artículo 184 tiene valor jurídico y se mostró sorprendido de que se cuestionase.