Borrell: "Plantaremos cara a las falsedades del procés"

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, asegura hoy que "plantaremos cara a las falsedades del procés", porque "se ha proyectado la imagen de una España neofranquista".

En una entrevista que hoy publica El Periódico, Borrell precisa que responderá a la "propaganda negativa y deformadora" sobre la realidad de España explicando "hechos y cifras", y como ejemplo de ello avanza que se explicará "cómo califican a nuestras instituciones los rankings internacionalmente aceptados".

"En algunos medios se ha comprado el relato de un pueblo oprimido, víctima de un estado represor que expolia (...) Ningún gobierno del mundo lo ha creído. Ahora tendremos que hacer, además, diplomacia social y mediática. Y plantar cara cuando se digan falsedades", asegura Borrell.

Como ejemplo de ello, se pregunta "cómo se entiende la condena del caso Gürtel, que hizo caer al Gobierno, si en España la justicia no es independiente".

A la pregunta de si se opone a que el Govern reabra sus 'embajadas', el ministro matiza que no se opone a la Generalitat tenga delegaciones en el exterior para ejercer sus competencias, pero "no se les puede llamar embajadas, porque no lo son, y para abrirlas la ley vigente exige cumplir unos trámites que lamentablemente aún no se han cumplido", concluye.

En cuanto al reciente viaje del presidente catalán, Quim Torra, a EEUU, el ministro ha recordado el incidente con el embajador español, Pedro Morenés, y ha lamentado que Torra mantenga "el mismo discurso descalificador de España y de su sistema político y judicial, de una Cataluña colonizada, subyugada y expoliada", y ha asegurado que ante "ataques a su país", "ningún embajador se queda impasible".

Por otra parte, Borrell opina que "la crisis migratoria puede disolver la Unión Europea", dado que "hay una discrepancia profunda entre los países europeos sobre cómo afrontar esta responsabilidad común".

"La crisis migratoria puede ser más grave que la del euro, porque se trata de valores, sentimientos, identidades, y no solo sobre recursos financieros", argumenta.