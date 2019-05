Borrell recuerda que si Puigdemont es elegido eurodiputado las reglas dictan que vaya Madrid para tener acta e inmunidad

"Las cosas se harán de acuerdo a Derecho, esas cosas no son caprichosas, están regladas por las normas y las normas están para cumplirlas", ha indicado Borrell a la prensa en Bruselas, al ser preguntado por las declaraciones del cabeza de lista de JxCat en las que ha dicho que su intención es dejar su escaño en el Parlament y ocupar un asiento en la Eurocámara.

Puigdemont y sus abogados sostienen que si gana un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo gozará de inmunidad europarlamentaria desde el momento en que se confirmen los resultados, lo que le permitiría desplazarse a la sede de la Junta Electoral Central en Madrid y cumplir los trámites que recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) sin ser detenido.

Sin embargo, los servicios jurídicos de la Eurocámara concluyeron en un informe el pasado abril que "su presencia en Madrid (sede de la Junta Electoral Central) es obligatoria para acatar la Constitución española y poder ser incluido en la lista comunicada por las autoridades españolas al Parlamento europeo".

El análisis también precisaba que la protección que cubre a un eurodiputado de acuerdo al artículo 9 del reglamento de la institución "tendrá efecto para el nuevo eurodiputado electo a partir del 2 de julio de 2019 a las 10:00 horas", momento en que se constituirá la nueva Eurocámara y se aplicaría su inmunidad.

"Si no hay una opinión más fundada en Derecho, esto es lo que se va a aplicar por parte de las autoridades electorales", ha considerado Borrell al respecto, tras recordar la existencia del informe de la Eurocámara.

Además, ha apuntado que, en cualquier caso, este asunto "no es un problema del Gobierno", sino de las autoridades competentes, por lo que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ha hecho ninguna gestión no se ha tenido "contacto especial" para abordar la cuestión con otros socios en la UE.