Borrell cree que no deberían extrañar las palabras de Putin: "Hay unanimidad internacional en contra del secesionismo"

"Hay unanimidad internacional en contra de los movimientos secesionistas. Nadie está por crear nuevos estados ni por modificar las fronteras. Putin no es el primero que lo dice ni es la primera vez", ha asegurado Borrell antes de participar en el acto '¿Qué Europa quieres?'.

El titular de Exteriores se ha expresado así después de que Putin asegurase durante la jornada que Rusia no tiene ningún interés en que los países europeos se desintegren. En el caso concreto de Cataluña, el mandatario ruso ha considerado que debe ser España quien decida.

"España debe decidir ella misma sobre los territorios donde hay problemas", se ha limitado a señalar Putin en un encuentro con agencias de noticias, según ha informado la rusa Sputnik.

"Todos los gobiernos del mundo se han pronunciado a favor del mantenimiento de la unidad de España. Es un tema que no nos debería extrañar, pero bien está que lo repita", ha remachado Borrell.

EL ENCONTRONAZO CON RUSIA ESTÁ RESUELTO Y ENTERRADO

Por otro lado, el jefe de la diplomacia española se ha referido al encontronazo de hace dos semanas a costa de unas declaraciones del propio Borrell que Moscú tildó de "inamistosas" y que llevaron a Rusia a convocar al embajador español en el país.

"Nuestro viejo enemigo, Rusia, vuelve a decir aquí estoy yo, y vuelve a ser una amenaza, y China aparece como un rival", señaló el ministro de Exteriores en la entrevista concedida al diario 'El Periódico' al hablar del nuevo papel que está llamada a desempeñar Europa y de los desafíos a los que se enfrenta.

"Es un nuevo disparate, la presunta amenaza de Rusia para España, que está en otra parte del continente europeo", ha comentado este jueves el presidente ruso, quien ha aconsejado a Borrell que mejor "piense en cómo construir las relaciones para el bien de nuestros países y pueblos".

Para Borrell, este es "un tema que ya está resuelto y enterrado". "No ha tenido ninguna trascendencia. Ya tuvimos un encuentro cordial tanto en Moscú como en Madrid. No hablaba de España, hablaba de Europa. Es un tema que no tiene mas cola", ha apostillado.