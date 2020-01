Borrell: La UE debe estar dispuesta a asegurar con soldados una tregua en Libia

El responsable de política exterior de la UE, Josep Borrell, apunta en una entrevista al semanario "Der Spiegel" que los socios comunitarios deben estar preparados para enviar tropas a Libia si fuese necesario asegurar el alto el fuego.

"Si hay una tregua en Libia, la UE debe estar preparada para ayudar en su implementación y supervisión. Incluso con soldados en el marco de una misión europea", aseguró el español, que reconoció que el asunto se abordó en la última reunión sobre el asunto.

Borrell aseguró que el actual alto el fuego no está supervisado por ningún tercero y no se está cumpliendo. "La ONU nos encargó a nosotros europeos la aplicación. Y la realidad es que el embargo no es efectivo. Nadie está controlando allí nada", señaló.

Sobre la posibilidad de una misión militar europea, Berlín ha evitado tomar postura. Preguntado al respecto, el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, indicó en una rueda de prensa que el gobierno está concentrado ahora en la conferencia internacional sobre Libia que se celebra este domingo en Berlín.

"Nuestro objetivo es apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas para lograr una tregua y posibilitar un camino para un solución política dentro de Libia. Eso es en lo que nos concentramos", afirmó.

Seibert agregó que no quiere anticipar el "éxito" del encuentro y subrayó que "los problemas de Libia no se pueden arreglar en una conferencia". "En el mejor de los casos, (la conferencia) será el comienzo de un proceso", añadió.

El portavoz confirmó que el jefe del Ejército Nacional Libio (LNA), el mariscal Jalifa Hafter, y el jefe del Gobierno de Libia reconocido por la ONU, Fayed al Serraj, participarán en la conferencia, aunque concedió que no sabe si los líderes de las dos principales facciones se sentarán en la misma mesa.

A la conferencia, además de Hafter y Al Serraj, han sido invitados a participar Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, Italia, China, Turquía, República del Congo, la Unión Europea (UE), la Liga Árabe, la Unión Africana, Argelia, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.

Berlín no ha confirmado por el momento qué líderes acudirán a la cita, aunque varios de ellos ya han hecho pública su intención de participar. Entre ellos, el secretario general de la ONU, António Guterres, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.