Borrell tilda de "leyenda urbana" que Estados Unidos prepare sanciones a España en relación con Venezuela

"Yo me pregunto de dónde diablos ha salido esta leyenda urbana", ha dicho Borrell, preguntado por el asunto en un desayuno informativo de The Executive Forum, recalcando que eso no es lo que han transmitido al Gobierno español "los amigos americanos".

Además, ha dejado claro que no se le ocurre "dónde está esa supuesta cooperación financiera" y ha opinado que eso puede "formar parte de eso de lanzar una idea que todo el mundo repite y nadie contrasta".

La información sobre posibles sanciones se refería a una cuenta del Banco de Venezuela en el Banco de España, una cuenta que, según la institución española, tiene una operativa muy reducida y está sometida a controles específicos para evitar que pueda ser usada con fines irregulares.