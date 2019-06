Borrell acudirá mañana a la Junta Electoral para recoger su acta de eurodiputado

La Junta Electoral Central (JEC) citó a las doce del mediodía del pasado lunes en el Congreso a los 54 eurodiputados elegidos en las elecciones del pasado 26 de mayo para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, un trámite imprescindible para poder recoger sus actas.

A la cita no acudieron los dos electos de Junts, el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín, que siguen afincados en Bélgica para no someterse a la justicia española, ni tampoco el cabeza de lista de Ahora Repúblicas y presidente de ERC, Oriol Junqueras, que permanece en prisión provisional a la espera de la sentencia del procés y que no obtuvo permiso del Tribunal Supremo para su traslado.

Pero tampoco pudo personarse el cabeza de lista del PSOE, el ministro Josep Borrell, que ese mismo lunes por la mañana tenía comprometida su asistencia a un Consejo de Ministros de la UE en Luxemburgo.

Este jueves, aprovechando una reunión de la JEC, Borrell se desplazará al Congreso para proceder al acatamiento de la Constitución y así poder recoger el acta de eurodiputado que le permita estar el 2 de julio en la sesión constitutiva de la eurocámara. En principio, como ministro de Exteriores en funciones se mantendrá hasta el próximo 28 de junio.