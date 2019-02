Borrell advierte del rechazo de la UE a una intervención militar en Venezuela

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, advirtió hoy de que los países de la Unión Europea (UE) mantienen una posición "absolutamente dominante" de rechazo a que se produzca una intervención militar extranjera en Venezuela ante la crisis política que vive el país.

"Está muy claro, después de mi intervención en las Cortes (españolas) y las declaraciones que hemos hecho en todo momento, que España no apoyaría y estaría en contra de una intervención militar extranjera", indicó Borrell a la prensa tras participar en una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

"Creo que ésta es la posición absolutamente dominante en el Consejo" de la UE, recalcó.

En su reunión, los ministros abordaron la situación en Venezuela, aunque no consensuaron una posición común para reconocer como presidente interino al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, principalmente por el rechazo de Grecia e Italia.

Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero, declaró en las últimas horas en la cadena estadounidense CNN, tras una pregunta sobre si se mostraría abierto a recibir ayuda militar de EEUU, que tal paso no sería deseable, pero evitó rechazar de plano esa opción.

"Aquí en Venezuela estamos haciendo todo lo posible para presionar, para que no tengamos que llegar a un escenario que nadie desearía tener", dijo Guaidó a la CNN.

Borrell dijo no conocer esa manifestación de Guaidó: "No la conozco, no la voy a juzgar; el señor Guaidó tiene sus opiniones, yo lo que les digo es la actitud española".

El ministro explicó que este jueves habló por teléfono con el consejero de seguridad nacional estadounidense, quien "ha entrado en contacto con varios países", y con el que comentó la situación en Venezuela.

"Hay que tener mucho cuidado con estos temas de las intervenciones militares", consideró.

Sobre los Estados de la UE que no apoyan reconocer a Guaidó, Borrell dijo que "hay algunos países, dos países, que tienen sus reticencias no en que la Asamblea Nacional tome el liderazgo de la convocatoria de elecciones", sino sobre las "condiciones" en las que actúa el presidente de la Asamblea.

Ese aspecto para España está claro: "En condición de presidente interino de la República", zanjó.

Preguntado por si EEUU ha pedido a España romper todo diálogo con Maduro, afirmó que "no me consta", aunque reconoció que Washington ha pedido a varios países "que se proceda a un reconocimiento días atrás".

Borrell insistió en que España "no está haciendo seguidismos" de EEUU y que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "fijó un plazo" (de 8 días para que se convocaran elecciones en Venezuela), un ultimátum que "se va a mantener", una actitud a la que se han sumado "otros muchos países más".

Preguntado por si EEUU está molesto por que la UE vaya a impulsar un grupo de contacto para respaldar unas elecciones libres en Venezuela, Borrell dijo que "hay muchos países que no ven con buenos ojos que la UE cree este grupo de apoyo".