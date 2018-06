Borrell afirma que "no se puede prohibir" el Diplocat, aunque "habrá que ver cuáles son sus actividades"

"Representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas, no se puede prohibir que la tengan, no habría base jurídica ni capacidad para hacerlo. Si las cosas funcionan con normalidad, en la normalidad estaremos y si no, ya veremos", ha señalado en una entrevista en COPE recogida por Europa Press.

Preguntado por las descalificaciones vertidas sobre él por distintos dirigentes soberanistas, Borrell ha comentado que no sabe por qué le llaman "ultra" y ha apuntado que sin "contribuir a la escalada de la descalificación", va a "mantener con firmeza las funciones y responsabilidades" que le corresponden como ministro.

En este sentido, ha recordado que no es "ministro de asuntos catalanes" y ha incidido en que su función es trabajar por "defender" la imagen de España en el exterior, "deteriorada por todos los acontecimientos y sobre la cual se han vertido mucha insidia y mucha mentira".