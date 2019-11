Borrell alerta contra la "fatiga democrática": "Este país no se puede permitir que la gente se quede en casa"

"Hay un cierto sentimiento de fatiga democrática pero a mi no me gusta la historia de la fatiga democrática, porque a los que hemos estado muchos años sin votar no nos parece demasiado", ha manifestado Borrell e en un mitin ofrecido en Santiago de Compostela junto a los candidatos gallegos a las Cortes generales y al secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero.

En una intervención en la que ha alertado varias veces contra el "retroceso" que suponen las propuestas de la "ultraderecha" que representa Vox, Borrell ha llamado a todos los asistentes a hacer "mítines privados" a sus vecinos y familiares para que el próximo domingo "se llenen las urnas".

"Es un deber ciudadano no solo ir a votar sino explicarnos los unos a los otros las razones del voto", ha considerado Borrel, que ha citado a Robespierre para asegurar que aunque "el pueblo siempre tiene razón" pero a veces "hay gente que lo aconseja muy mal".

(Habrá ampliación)