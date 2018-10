Borrell no se arrepiente de no haber invitado a Torra a la UpM: "No podía haber otro incidente diplomático"

El ministro de Asuntos Exteriores,UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles que no se arrepiente de no haber invitado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la reunión euromediterránea de ministros que se celebró el lunes en Barcelona, porque no quería exponerse a "otro incidente diplomático como en Washington".