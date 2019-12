Borrell dice que no comentará resoluciones judiciales y que su mención del caso de una etarra pretendía hacer pedagogía

El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles que respetará las resoluciones judiciales absteniéndose de comentarlas, vista la polémica que han causado sus últimas palabras sobre la euroorden. Según ha explicado, su alusión a un caso concreto --el de la etarra Natividad Jáuregui-- pretendía hacer pedagogía sobre la necesidad de confianza entre jueces de unos países y otros.

En declaraciones a periodistas en Estrasburgo (Francia), Borrell ha defendido que la euroorden es "un paso adelante" en la cooperación judicial, preferible a que resuelvan los casos los ministros del Interior de los países afectados, pero ha explicaso que para que funcione bien "tiene que crearse confianza mutua entre las autoridades judiciales", que solo así aceptarán entregar a una persona, cuando crean que será juzgada con "todas las garantías".

Borrell ha añadido que si explicar esas cosas causa problemas, dejará de hacerlo, porque no tiene ninguna intención de entrar en asuntos que puedan provocar polémica. "Yo no he cuestionado para nada la independencia de ningún sistema judicial, todos tienen mi respeto y cualquiera que sean las resoluciones que dicten habrá que aceptarlas y abstenerse de comentarlas, desde luego desde mi función de vicepresidente de la Comisión", ha añadido.

Borrell afirmó el lunes, preguntado por la euroorden contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, que sigue pendiente, que no debía sorprender esta situación teniendo en cuenta que los jueces belgas siguen sin entregar a la etarra Natividad Jáuregui, que sigue en ese país "tranquilamente". Para el exministro español, la clave del sistema de la euroorden es la confianza entre sistemas judiciales y es lo que se podría mejorar.

Según ha dicho, lo que pretendía era explicar en qué consiste la euroorden en un foro en que había representantes asiáticos y defendió la necesidad de más colaboración entre autoridades judiciales, pero sus palabras han indignado al independentismo. Así, a su modo de ver, lo que dijo no merecía ninguna clase de reacción, pero "visto que se le saca punta al lápiz a todo" se abstendrá que hacer comentarios.

"LAS RESOLUCIONES A VECES GUSTAN Y A VECES NO"

Con todo, ha incidido en que la euroorden es "un gran progreso". "A veces te gustan las resoluciones que toman las autoridades judiciales y a veces no", ha señalado.

El exministro entiende que las decisiones judiciales puedan tener incidencia en la opinión pública y, en el caso de las euroórdenes, en el europeísmo de los españoles, pero ha defendido que "lo fundamental en un Estado democrático y de Derecho es el respeto de las decisiones judiciales".

"Teneos que tener sistemas judiciales que cumplan su función desde su independencia y que ésta sea respetada y acatada", ha dicho, añadiendo que lo contrario sería "como jugar al fútbol sin árbitro, imposible".

En todo caso, preguntado si la euroorden debe ser reformada, ha señalado que, en todo caso, sería un debate a propuesta del comisario responsable --el belga Didier Reynders--, que ha hablado de revisar su funcionamiento. Para Borrell, es normal que haya que revisar el funcionamiento del instrumento porque la UE está "haciendo camino al andar".

Si ese momento llega, ha añadido, él participará en los debates del colegio de comisarios, no como representante del Gobierno español, que no lo es, pero sí explicando la experiencia española.