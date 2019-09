Borrell no ve conflicto de interés en sus acciones en empresas, pero se abre a seguir las indicaciones de la Eurocámara

Según ha podido saber Europa Press, Borrell envió este lunes a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo una carta en la que da detalles sobre estas participaciones financieras y concluye diciendo que si la Comisión considera que hay argumentos que apunten a un potencial conflicto de interés, él está dispuesto a considerarlos y a seguir las indicaciones que se le faciliten.

El aún ministro en funciones ha respondido así a una petición de información adicional sobre su cartera financiera. La semana pasada, esta Comisión, que examina las declaraciones de bienes de los candidatos a comisarios, decidió pedir información adicional a un total de 10 candidatos designados.

En el caso de Borrell, se trata de su cartera de acciones en Iberdrola, Bayer y BBVA. La Comisión le preguntaba si estaba dispuesto a deshacerse de esos títulos.

En su respuesta, el aún ministro en funciones explica que hasta la fecha no ha considerado vender esas acciones, porque suponen una parte muy pequeña de su patrimonio financiero y porque considera que sus sectores de actividad no tienen nada que ver con su actividad futura, igual que no han sido inconveniente para ejercer como ministro de Exteriores español.

Detalla además que las acciones que posee en Iberdrola suponen un 2,3 por ciento de su cartera financiera, mientras las de Bayer ascienden al 2,5 por ciento y las del BBVA un 8,10 por ciento.

La Comisión de Asuntos Jurídicos tiene de plazo hasta el 27 de septiembre para dar su visto bueno a las declaraciones de bienes remitidas por los candidatos designados y tiene previsto reunirse este miércoles para analizar las respuestas enviadas por aquellos a los que ha pedido más información.

Las declaraciones de bienes de los futuros comisarios serán públicas una vez que sean confirmados en sus cargos. Por el momento, la última disponible en el caso de Borrell es la que el BOE publicó en septiembre de 2018, poco tiempo después de tomar posesión como ministro.

En aquel momento, era titular de 589.248 euros en acciones y participaciones de entidades jurídicas negociadas y declaraba 983.400 euros en bienes inmuebles y 923.274 en depósitos o cuentas. Poseía además 4.600 euros en seguros de vida, otros 273.967 euros en otros "bienes y derechos de contenido económico" y declaraba un pasivo de 60.969 euros.