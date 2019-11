Borrell no considera progresista a ERC pero recuerda que la investidura depende de que algún partido se abstenga

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha señalado este viernes que no considera a ERC como una fuerza progresista, pero ha admitido que la aritmética parlamentaria "es la que es" y ha apuntado a la responsabilidad del PP para facilitar la formación del gobierno.

"Con estos comportamientos no lo llamaría progresista. El nacionalismo irredento está en las antípodas de una posición progresista", ha subrayado el ministro socialista en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Borrell ha admitido que la situación política que se vive en España es "anómala", al depender la investidura de la posición que adopte un partido independentista que tiene a su líder condenado por sedición. No obstante, ha señalado que la situación "es la que es" y la aritmética parlamentaria exige que algún partido se abstenga.

"Si no se quieren repetir las elecciones hay que investir un gobierno y para eso hace falta que alguien se abstenga, si el PP no lo quiere hacer, habrá que ver si lo quiere hacer algún otro. Nos gustará más o menos, pero es lo que hay", ha reiterado Borrell, pidiendo "no buscar tres pies al gato" a la situación.

En este punto, ha dirigido sus comentarios hacia el PP, al que ha afeado que critique el acercamiento del PSOE a ERC para la investidura, pero tampoco ofrezca una alternativa. "¿Por qué el PP, que tanto se queja de que los independentistas tengan una influencia decisiva, no la facilita?", se ha preguntado, en referencia al partido de Pablo Casado.

Así, ha criticado que los 'populares' incidan en su negativa a facilitar la investidura de Sánchez, insistiendo en que permitir la formación de gobierno no es lo mismo que apoyarlo y añadiendo que eso supondría ofrecer una alternativa. Y recuerda Borrell, en alusión a la negociación con ERC: "en situaciones de monopolio los precios suben, cuando hay alternativas los precios bajan".

"CUALQUIER ACUERDO CON ERC NO SERÁ FUERA DE LA CONSTITUCIÓN"

En todo caso, ha defendido que las negociaciones se realizan siempre con actores con los que se discrepa y los acuerdos se tienen que buscar con "los que no se está de acuerdo".

En concreto sobre las negociaciones entre PSOE y ERC, ha señalado que "discrepan mucho en muchas cosas", indicado que los independentistas harán lo que consideren pertinente para sus intereses partidistas. "Si lo hacen no lo hará por hacerle un favor a España, pero independientemente de sus razones necesitamos un gobierno", ha explicado.

"¿A que precio?", se ha cuestionado Borrell, "eso se va a hablar, pero lo que ha quedado claro es que cualquier acuerdo no puede hacerse fuera del marco constitucional".