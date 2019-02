Borrell busca una forma "creativa" para tratar al enviado de Guaidó, teniendo en cuenta el Derecho y "la realidad"

"Vamos a conversar con el representante de Guaidó, pero no podemos ignorar la realidad sobre el terreno", ha dicho Borrell en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. En ella, además, ha dejado claro que, también sobre este asunto del trato al enviado de Guaidó, la mayor parte de países europeos actuarán de manera coordinada.

El ministro ha reconocido estar preocupado por la situación de Venezuela, que "está bloqueada", y ha opinado que Estados Unidos debió de pensar que Nicolás Maduro "no iba a aguantar un mes". A su juicio, mucha gente pensaba que habría "un movimiento del Ejército", que no se ha producido, aunque él no descara que pueda pasar "cualquier cosa" en "cualquier momento". Además, ha reiterado que la solución no puede ser una intervención militar extranjera, porque eso "nunca ha aportado estabilidad y democracia".