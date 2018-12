Borrell critica al Gobierno catalán por "no actuar" para evitar el bloqueo de autopistas por los CDR

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afeado al Gobierno catalán por "no actuar" para evitar el bloqueo de varias autopistas en Cataluña por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR) coincidiendo con la operación retorno del puente de la Constitución porque "no es normal" en "un país normal y civilizado" y "no se puede permitir" este tipo de incidentes, al tiempo que ha avanzado que el Gobierno establecerá comunicación con las autoridades catalanas para ver "que ha ocurrido".