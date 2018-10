Borrell culpa a secesionistas de haber creado un "Parlamento de quita y pon"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que la situación política en el Parlamento catalán "empieza a ser un espectáculo deprimente" porque los independentistas "están a la greña entre ellos" y porque han creado una cámara regional "de quita y pon" con sus continuos desacuerdos.

Borrell ha hecho estas afirmaciones esta noche en el programa "Hora 25" de la Cadena SER en relación con las tensiones y el bloqueo que se ha vivido esta mañana en el Parlamento catalán, hasta el punto de que la tercera y última jornada del Debate de Política General ha tenido que ser aplazada, tras acumular más de ocho horas de retraso.

Según el titular de Exteriores, el Gobierno de España está haciendo "un esfuerzo extraordinario y de sangre fría para mantenerse tranquilo y no responder a la provocaciones" de los secesionistas.

Ha recordado que "el diálogo en el marco de la ley, tender puentes, buscar soluciones a problemas concretos o desvanecer los problemas que no son reales, sino propaganda", junto con el respeto a la Constitución, son las claves para hacer frente al conflicto catalán y que esa es la posición que mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a viento y marea".

También se ha referido Borrell a la carta que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, envió a Pedro Sánchez, con copia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al papa Francisco, para pedirles que medien en la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

"Cuando veo que Torra manda una carta en inglés a Sánchez, algo no va bien. Ningún gobierno ha reconocido a la 'non nata' república catalana, se lo dijimos", ha señalado al respecto Borrell.

También ha reprochado al anterior Gobierno del PP que "no entraran en debate" con el Gobierno catalán, quizá, ha dicho, por que tenían "instrucciones" para actuar de ese modo y ha advertido de que "hay combates que se pierden por incomparecencia del contrario".

El ministro ha afirmado que no ve la necesidad de volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña pues, a su juicio, hasta ahora no ha habido una situación que requiera retomar "una norma que está pensada para situaciones extremas".

Respecto a las amenazas de los independentistas de no apoyar al Gobierno en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Borrell ha recordado que la Constitución prevé la prórroga de esas cuentas, pero ha recalcado que en todo caso, el presidente Pedro Sánchez tiene la última palabra y que "él y sólo él" será quien decida cuando se produzcan esas circunstancias.

En cuanto al actual sistema de financiación autonómica, ha señalado que deber ser revisado para hacerlo "más racional y más coherente" y ha reconocido que el modelo actual debe cambiar "porque admite mucha mejoría".

Preguntado por la repercusión que tendrá el Brexit en Gibraltar, el ministro ha afirmado que no se aplicará en el Peñón "si no hay acuerdo con el Gobierno español" y en cualquier caso, ha manifestado que se adoptará una decisión que no perjudique "al otro lado de la verja".

El titular de Exteriores ha elogiado en otro momento de la entrevista la "solidaridad y la madurez" que han demostrado los españoles, y sobre todo los andaluces, con los inmigrantes llegados este verano a las costas del sur de España y ha comparado este buen gesto con la "corriente xenófoba que atraviesa Europa".

Para Borrell, el problema de la inmigración incontrolada es una cuestión de "pedagogía" que "no se resuelve cerrando fronteras ni levantando muros".